Švicarska energetska pot – zgled za Slovenijo?

Vse bogate zahodne države sveta s porabo primarne energije na prebivalca krepko presegajo nosilnost planeta. Nekatere med njimi stavijo izključno na zamenjavo fosilnih goriv z rabo zgolj lastnih OVE in bistveno zmanjšanje porabe primarne energije, druge pa na kombinacijo večje rabe OVE in jedrske energije ter omejeno zmanjšanje rabe primarne energije. Švica pa je (še) jedrska država, ki je s pomočjo referendumskega odločanja izbrala energetsko pot, njene izkušnje in hotenja pa so po mnenju pisca za energetske dileme Slovenije ilustrativni in poučni.

Državljanke in državljani so se leta 2017 na referendumu večinsko odločili, da Švica ne bo več gradila novih JE, obstoječe pa postopno zaprla. Po prvotnih načrtih naj bi vse jedrske elektrarne zaprla do leta 2035, v sedanjih razmerah energetske krize se točni končni datum njihovega obratovanja praviloma več ne pojavlja.

Sodobna in temeljna, izjemno zahtevna, ne le energetska odločitev je naslednja: jedrska ali nejedrska Slovenija. Dolgoletne švicarske izkušnje zlasti glede osnovnih pogojev za informirano referendumsko odločanje ljudi o izboru energetske poti tudi za drugo polovico 21. stoletja bi nam lahko bile v veliko pomoč.