Teksaški letalec

Privrženci franšize NBA Dallas Mavericks bodo letnico 1999 za vedno hranili v posebnem spominu. Takrat se je rodil Luka Dončić, Dirk Nowitzki je prvič zaigral v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, Yahoo pa je kupil platformo za spletne radijske prenose Broadcast.com. Nakup velja za eno najslabših poslovnih potez v zgodovini: izveden je bil tik pred pokom internetnega milnega mehurčka, po katerem so cene delnic večine spletnih podjetij strmoglavile. Yahoo, ki je začel izgubljati bitko z Googlom, je postal sinonim za ta pojav. Zamisel o neposrednem predvajanju dogodkov prek spleta je opustil tri leta po milijardnem poslu.



Če bi lastnik Broadcasta Mark Cuban, ki ga je Yahoo izplačal v delnicah, sledil noriji poznih devetdesetih let prejšnjega stoletja, bi kmalu ostal brez (skoraj) vsega. Toda zaslužek je prerazporedil s preudarnostjo najbolj izkušenih investitorjev. Sledil je dvema preprostima načeloma: vlagaj razpršeno in vlagaj v stvari, ki jih poznaš in ki te zanimajo. V njegovem primeru to pomeni šport in tehnologijo.



Leta 1958 rojeni poslovnež judovsko-rusko-romunskih korenin se je med dvesto najbogatejših Američanov zavihtel iz delavskega razreda. Odraščal je v Pittsburghu in že od malega kazal trgovsko žilico in neomajno voljo. Pri dvanajstih je od vrat do vrat prodajal vrečke za smeti, da si je lahko kupil športne copate. Nato je počel vse mogoče: prodajal časopise, poučeval ples, prirejal disko zabave, kupil in vodil lokal, se učil programiranja, diplomiral iz poslovne administracije, se takoj zatem preselil v Dallas in tam delal kot barman in prodajalec v trgovini z računalniki, dokler ni ustanovil podjetja za svetovanje in prodajo računalniške programske opreme MicroSolutions.