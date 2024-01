Umetna inteligenca ni bližnjica do znanja

V nadaljevanju preberite:

Hiter vstop različnih sistemov umetne inteligence v vsakdanje življenje, zlasti v zadnjih dveh letih s pojavom velikih generativnih jezikovnih modelov, čedalje bolj daje občutek, da je vse znanje sveta le klik oddaljeno od nas in da bodo lahko sistemi umetne inteligence marsikatero delo, z znanjem, ki naj bi ga imeli, opravili namesto nas. Hkrati se ob »dosežkih« in zmožnostih umetne inteligence (UI), predstavljenih v javnosti, zdi, da postaja ta skoraj vsemogočna. Pogoste so tudi napovedi o prihodu tako imenovane superinteligence. Ustvarja se občutek, da gre za eno inteligenco, za en um, ki se vedno bolj primerja s človeškim in želi pokazati, da ga prekaša. Pa je umetna inteligenca res ena sama? Gre res za en um?