V isti Kolosej ne moreš stopiti dvakrat

»Na moj znak sprosti pekel,« je na začetku filma Gladiator ukazal veliki rimski general Maksimus. Potem je skozi zrak poletela signalna puščica in na položaje germanskih bojevnikov se je sprožil plaz gorečih puščic. To je bil uvod ne samo v veličastno bitko, temveč, kot se je izkazalo kasneje, tudi v enega največjih filmov 21. stoletja. Skoraj četrt stoletja od nastanka mu ni nič odvzelo njegovega blišča. Hollywoodska poslovna matematika nam je zdaj v kinodvorane prinesla njegovo nadaljevanje. Kaj je pomenil prvi Gladiator in kaj nam prinaša drugi?