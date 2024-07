Vedno bolj prevladuje filozofija: ne vznemirjajte me z dejstvi

V nadaljevanju lahko preberete:

Diplomatski par je v Slovenijo pripotoval leta 2020. Veleposlaniški mandat sta si razdelila na pol. Nekaj časa ima Nemčija v Sloveniji veleposlanico, nekaj časa veleposlanika. Turnus traja slabo leto dni. Njun mandat je bil zaznamovan s krizami in diplomatskim eksperimentom.

In? Kako se je eksperiment obnesel?

Veleposlanik Adrian Pollmann pravi: »Bila sva prvi nemški diplomatski par, ki je rotiral na veleposlaniški funkciji. Nisva pa čisto prva na svetu. Pred nama so to preizkusili že Francozi na Hrvaškem. Vendar pa bi na to vprašanje bolje odgovorili ljudje, s katerimi sva delala, denimo sodelavci na veleposlaništvu in tudi sogovorniki po vsej Sloveniji. Z najine perspektive je šlo odlično in presenetljivo nespektakularno.«

Natalie Kauther dodaja: »Da se takšna diplomatska praksa obnese, se je pokazalo tudi v nadaljevanju. Leto dni za nama je Nemčija veleposlaniški par poslala na Švedsko. Letos pa bosta funkcijo veleposlanikov nastopila dva nadaljnja para v Kanadi in Laosu. Torej v tem trenutku obstajajo štirje veleposlaniški pari. Gre zgolj za vprašanje organizacije. Ko prideva na srečanja, sogovorniki pač govorijo s tistim, ki trenutno opravlja veleposlaniške naloge.«