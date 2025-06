Vélika vojna z Iranom so bile dolgoletne sanje Netanjahuja

V kolumni preberite:

Levant je zvest svoji tradiciji: bolj kot katerikoli del sveta je prostor vedno novih kriz, ki presegajo pomen regionalnih in največkrat postanejo globalne. Tokrat je izraelskemu premieru Benjaminu Netanjahuju uspelo, da je v vojno proti islamski republiki Iran neposredno vpletel Združene države. Kar se je pred dvajsetimi meseci začelo v Gazi, je postalo širša vojna na Bližnjem vzhodu. Ne glede na premirje ostaja vprašanje, ali je bil ameriški napad začetek konca ali konec začetka.

In tako se je tudi Donald John Trump znašel v situacijski sobi Bele hiše, iz katere je opazoval ameriške bombnike B-2, ki so odvrgli trinajsttonske bombe na komplekse za bogatenje urana v Fordu in Natancu ter na jedrski objekt v Isfahanu.