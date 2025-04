Novi teritoriji so osrednja tema Trumpovega političnega programa

V kolumni preberite:

Minili so manj kot trije meseci, odkar je Donald Trump ponovno v Beli hiši, in že si lahko predstavljamo povsem drugačen svet: v katerem Združene države pridobijo Grenlandijo in se Vladimir Putin polasti strateško pomembnega otočja Svalbard v Arktičnem morju ter Xi Jinping zadovolji svoje ozemeljske ambicije s priključitvijo Tajvana in zahtevami v Južnokitajskem in Vzhodnokitajskem morju.

To je kontekst, ko »na majhne države prežijo velike nevarnosti«, je po nastanku Slovenije opozarjal tukajšnji diplomat. Mala opazovalka svetovne politike, kjer državnikov, ki bi si zaslužili to ime, že zdavnaj ni več, o geopolitiki ne razmišlja. Pa vendar mednarodno okolje postaja zanjo, kakor za Evropo, stisnjeno med Trumpa in Putina, čedalje bolj nevarno.