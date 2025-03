Odkrivamo obraz Amerike, ki ga tretji svet pozna že zelo dolgo

V kolumni preberite:

Dan za dnem, stavek za stavkom, poteza za potezo razdira vse. Njegovo predsedovanje je največja geopolitična cezura po razpadu sovjetskega imperija in verjetno po koncu druge svetovne vojne. Ampak v tem tednu se je Donaldu Trumpu zalomilo. Wall Street je poslal sporočilo, in to je govorica, ki jo Trump dobro razume. Zanj, ki kaos uporablja kot strategijo moči, je borza postala najmočnejša opozicija.

Medtem sta se v Džidi v Savdski Arabiji, prvič po diplomatski blaznosti v Ovalni pisarni, iz oči v oči sestali ameriška in ukrajinska delegacija. Ampak »premirje«, ki ga je podprla samo ena stran, je še vedno »vojna«. In tudi Vladimir Putin, oblečen v maskirno uniformo, ki je v sredo obiskal fronto v Kursku, ni bil videti kot nekdo, ki se pripravlja na premirje.

Kontinent, ki v treh letih vojne ni uspel artikulirati nobenega predloga za njeno končanje, pa se oborožuje. Toda geopolitična cezura med Evropo in Ameriko ni eksistencialna samo zaradi varnosti in »delitve bremen«. Trump hoče razdeliti Evropo, oslabiti njeno demokracijo, demontirati integracijo.