Realnost vojne v Gazi še nikoli ni bila tako brutalno jasna

V kolumni preberite:

Novoizvoljeni Friedrich Merz se je na otvoritvenem obisku v Parizu in Varšavi predstavljal kot tisti, ki hoče za Nemčijo vodilno vlogo v Evropi. To govori država, ki je druga največja dobaviteljica orožja Izraelu, ki v imenu Staatsräson uporablja državna pooblastila za utišanje nestrinjanja na svojih ulicah in kljub nalogu haaškega sodišča za aretacijo vabi Netanjahuja v Nemčijo.

Nova vlada bo še bolj nenaklonjena Palestini kot prejšnja. Izraelski premier je bil v Berlinu nazadnje leta 2023 in garnitura Olafa Scholza, kljub temu da je judovski državi trdno stala ob strani, je bila vidno zadovoljna, da obisk ni bil predviden. Merz pa je povedal, da bo našel »načine in sredstva«, da oseba, ki jo ICC išče na podlagi naloga za prijetje zaradi zločinov proti človeštvu, obišče Nemčijo.