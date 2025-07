V nadaljevanju preberite:

Odraščal je v Sarajevu, nedaleč stran od stadiona Grbavica. In navijal za nogometni klub Železničar. Leta 1992 se je kot turist odpravil v ZDA in potem tam obtičal, ko je v Bosni in Hercegovini izbruhnila vojna. Začel je z ničle – kolesaril je kot kurir, sestavljal sendviče, prodajal knjige in študiral. In pisal. Leta 2002 je izšel njegov v angleščini napisani roman Nowhere Man: (Pronekove fantazije).