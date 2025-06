Današnjim mladim smo pustili razmere, v katerih je malo prostora za upanje

V nadaljevanju preberite:

Srečali sva se v New Yorku, kjer živi že vse življenje. Sigrid Nunez si je za srečanje v glasni metropoli izbrala tiho preddverje koncertne dvorane v soseski Upper West Side, kamor rada zahaja na koncerte, filmske premiere, balet in opero.

Pozimi 2021 sem med brskanjem po knjižnici naletela na knjigo s preprostim naslovom Prijatelj in nemško dogo na naslovnici. Za ameriško pisateljico Sigrid Nunez sem takrat slišala prvič, blurb, kratek opis, pa je obljubljal, da gre za »popolno uglašen roman«. Prijatelj, po katerem so posneli istoimenski film z Naomi Watts in Billom Murrayjem v glavnih vlogah, je pripoved o ženski, ki po prijateljevi smrti posvoji njegovega psa. Poleg človeško-pasje povezanosti roman raziskuje teme pisateljevanja, žalovanja, zlorabe in prijateljstva. To izjemno knjigo je New York Times uvrstil na seznam stotih najboljših knjig, ki so izšle po letu 2000.