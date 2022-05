V nadaljevanju preberite:

Človek, ki se ujame v začarani krog osamljenosti, se iz tega kroga lahko reši. Mora se samo upreti skušnjavi, da se skriva pred drugimi. Seveda to zanj ni preprosto, vendar druge rešitve ni. Osamljeni človek se torej mora obrniti na druge. Morda se lahko loti kake nove prostočasne dejavnosti in tako spozna ljudi, s katerimi ima nekaj skupnega.

In kako naprej, ko človek izstopi iz začaranega kroga, natančneje, ko se zaveda, da se je znašel v začaranem krogu in da velja iz njega čim prej izstopiti, in to tudi stori?