Živeti v skupni negotovi prihodnosti, ne v udobju samosvoje preteklosti

V članku lahko preberete:

Mineva sto let od pobude podjetnika in založnika Karla Dragotina Hribarja za ustanovitev Ljubljanske borze. To je sam najbolje opisal z besedami: »Le ako si ustvarimo lastni borzni trg, bode naše gospodarstvo urejeno po pravilnih nazorih in osvobojeno političnih in birokratskih tendenc.« Pobudo so težko sprejeli, vendar je Hribar, kljub zapletom, vztrajal in jo izpeljal. Ljubljanska borza je bila formalno ustanovljena leta 1923, delovati pa je začela leta 1924. S tem sta se oblikovala slovenski finančni prostor in tudi prvi temelj naše gospodarske suverenosti; do danes je imel ta temelj različne oblike.

Mineva tudi 35 let od pobude skupine bančnikov Ljubljanske banke – Združene banke (Srečko Jamnišek, Sibil Svilan, Boris Tomaž Šnuderl, Stane Valant, Draško Veselinovič) za ponovno ustanovitev borze vrednostnih papirjev v Ljubljani. Tudi ta pobuda leta 1988 ni bila dobro sprejeta, zlasti ne v Beogradu, kjer so takoj po naših idejah hoteli imeti svojo jugoslovansko borzo.