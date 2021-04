Življenje na grobovih prednikov

Odpri galerijo

Pod gradom so pred tremi tisočletji, med 11. in 7. stoletjem pr. n. št., pokopavali v žganih grobovih, prekritih s kamnitimi ploščami. V 60. letih 20. stoletja so si Tolminci, ne vedoč, kaj se skriva pod njihovimi nogami, tod omislili košarkarsko igrišče. Po arheoloških izkopavanjih med letoma 1965 in 1970 je na tem mestu stanovanjska četrt na robu Tolmina. FOTO: Drago Svoljšak/©Goriški muzej