Zmaga covidnega pacienta

Ena od šal, ki so krožile ob volilni zmagi Roberta Goloba, je parafrazirala misel odhajajočega predsednika vlade iz leta 2020, ko je pripomnil, da je »za večino prebivalstva ključen prispevek k preživljanju epidemije [...] ležanje na kavču in gledanje televizije«. Golob naj bi dokazal – tako šala –, da je njegov ključni prispevek k volilni zmagi sedenje na kavču in gledanje v računalniški zaslon.

Vtis, da je bil v volilni kampanji zaradi odgovarjanja na daljavo prikrajšan, ni nujno točen. Teoretično bi imel Golob ob neprijetnem vprašanju možnost, da odgovori z besedami odhajajočega predsednika vlade, ko je bil ta na zvezi z evropskim parlamentom: »Mi vas ne slišimo. Ne slišimo, kaj se dogaja. Očitno imate tehnične težave tudi z mikrofoni ...« A te karte Golob ni vrgel na mizo.