Igranje z javno dobrino

V komentarju lahko preberete:

TV Slovenija je volilna soočenja zaključila s sramotno oddajo, v kateri je šlo narobe takorekoč vse. Ponesrečeni eksperiment se je začel mnogo pred 21. aprilom 2022. Začel se je s političnim kadrovanjem v upravne organe nacionalke, poslovodstvo, uredniški odbor. RTV Slovenija je javna institucija, ki bo leta 2028 stara sto let. Je javna dobrina. Javne dobrine pa so mehanizem, ki posameznice in posameznike povezujejo v skupnost, družbo, državo.