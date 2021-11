Firma z milijardnimi prihodki brez šefa

V portretu Roberta Goloba lahko preberete:

Kadrovska letvica v energetiki je postavljena visoko. Robert Golob je diplomiral, ko je bil star 22 let, doktoriral je pet let pozneje, po doktorskem študiju se je kot Fulbrightov štipendist izobraževal v ameriški Atlanti. V poslu je od leta 2003, vmes je bil državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo in pogajalec ob vstopu v EU za zahtevno poglavje o energetiki. Odločevalcem želimo veliko sreče, ko bodo iskali boljšega.