Zob za zob, do brezglavega telesa in žalostnega konca

Umor političnega vodje gibanja Hamas Ismaila Hanije v sredo v Teheranu je bil šokanten. Ubit je bil ponoči, med spanjem, s precizno bombo, ki je toliko kilometrov od Tel Aviva, donedavnega glavnega mesta Izraela, drzno opravila Netanjahujev posel. V torek zvečer so Izraelci v Bejrutu ubili tudi Fuada Šukra, rekli so, da odgovornega za napad na del Golanske planote. Netanjahu je v sredo imel televizijski nagovor, v katerem je izvoljenemu ljudstvu povedal, da je Izrael v vojni proti »iranski osi zla« in da je vojska zadala hude udarce palestinskemu Hamasu, šiitskemu libanonskemu Hezbolahu in jemenskim hutijevcem.