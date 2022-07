Zvezdni prah

V poznojunijski sopari, še preden je nastopilo zrelo poletje in je postala politika manj pomembna, je razpad Gibanja 5 zvezd povzročil politično eksplozijo. Za trenutek je nastal vtis, da bi rimska vlada lahko razpadla. Premier Mario Draghi z mednarodno avtoriteto in zagonetnim smehljajem še naprej vlada z isto nepregledno koalicijo kot doslej in kakor da se ni nič zgodilo, vendar je očitno, da vojna v Ukrajini močno pretresa italijansko politiko.

Zunanji minister Luigi Di Maio je z več kot šestdesetimi somišljeniki zapustil Gibanje 5 zvezd, največje parlamentarne stranke ni več, razcepila se je in razpadla. S tem se končuje dolga kriza protestnega gibanja, ki je na volitvah leta 2018 dobilo spektakularnih 33 odstotkov glasov. Vsi politični razmisleki v Italiji se že ukvarjajo s tem, kdo bo pobral glasove propadajoče stranke.

Ta ni več najmočnejša politična sila v Draghijevi vladi narodne enotnosti, zamenjala jo je Liga Mattea Salvinija, v velikem vzponu in na vrhu javnomnenjskih anket je v zadnjem letu in pol postfašistka Giorgia Meloni. Njeni Bratje Italije so edina opozicija v državi in edini kritiki nekdanjega predsednika Evropske centralne banke, pri čemer je voditeljica zgladila svoj politični profil in postaja tako rekoč spoštovana političarka; ni več nepojmljivo, da bi lahko zasedla premierski položaj.

V času pred volitvami, predvidenimi prihodnjo pomlad, se majejo aktualna razmerja moči. Di Maio, osrednja figura stranke in njen nekdanji politični šef, je obtožil Gibanje 5 zvezd, ki ga zdaj vodi nekdanji premier Giuseppe Conte, da spodkopava vladna prizadevanja za podporo Ukrajini in slabi mednarodni položaj Italije. Govoril je o »neodgovornosti« zaradi nasprotovanja pošiljanju orožja, o tem, da se je treba odločiti, »na kateri strani zgodovine hočemo biti, z napadeno Ukrajino ali agresorko Rusijo«. Ost je bila uperjena v Conteja in njegova stališča, da oboroževanje samo podaljšuje konflikt. Namesto tega bi morali krepiti prizadevanja za mir, kar je v Italiji precej popularno stališče.

V tem osebnem dvoboju ni šlo za plemenite cilje in racionalno zunanjepolitično debato o usodi Ukrajine in Putinovi vojni. Tako Contejev pacifizem kot Di Maievo lamentiranje o »vojni, ki ni medijska predstava, ampak je resnična, kot so resnične njene žrtve«, sta bila malovredna, patetična predstava. Di Maio že dlje stoji med vrati, zunanjo politiko je samo izkoristil za priročen izgovor, s katerim je lahko utemeljil odhod.

Zunanji minister Luigi Di Maio in njegovi somišljeniki iz Gibanja petih zvezd ustanavljajo novo sredinsko parlamentarno skupino z imenom Skupaj za prihodnost. FOTO: Michele Tantussi/Reuters

Bistvo izstopa iz stranke je v omejitvi dveh mandatov, ki jo določa statut Gibanja 5 zvezd, na naslednjih parlamentarnih volitvah spomladi 2023 ne bi mogel ponovno kandidirati. Znašel se je pred koncem kariere. Vprašanje tretjega mandata poslancev velja tudi za četico poslancev, ki mu je zvesto sledila. Odpadniki že ustanavljajo novo sredinsko parlamentarno skupino z imenom Skupaj za prihodnost (Insieme per il futuro).

Poraz je doživel tudi nekdanji predsednik italijanske vlade in novi vodja stranke, Conte je izgubil šestdeseterico poslancev, njegova moč se je hipoma zmanjšala za polovico. Zunanjepolitično ni dosegel nič, stranke so v parlamentu z veliko večino potrdile Draghijevo politiko. Gibanje 5 zvezd kljub razkolu ostaja v vladi, vendar se je premier zaradi napetosti s predhodnikom zgodaj v četrtek vrnil z vrha Nata v Madridu.

Stranka, ki implodira, je na začetku novačila volivce s protisistemsko politiko, drugačno od osovražene kaste, nastopala je proti političnim elitam in bruseljski birokraciji. Agresivna retorika in verbalni spopadi ustanovitelja Beppeja Grilla so bili usmerjeni v tradicionalno politično kasto in njene privilegije, zanjo je uporabljal kletvico vaffanculo. Nakar je gibanje iz protestnega prešlo v mainstream, razvilo se je v vladajočo stranko, v kratkem času je izgubilo verodostojnost; strmo upadanje podpore so potrdile tudi nedavne lokalne volitve, na katerih je izgubilo nadzor nad številnimi ključnimi mestnimi upravami. Kaže se vsa beda in aroganca stranke, ki je sama postala kasta, ni si pomišljala vladati z nikomer – najprej z desnico, nato z levico, nazadnje z Draghijem. Zdaj ne igra več nobene vloge, je vse bolj marginalna stranka.

Vojna v Ukrajini, okoli katere se je stopnjeval konflikt v Gibanju 5 zvezd in antagonizem med Di Maiem in Contejem, ima v italijanski politiki širši pomen. Italija je bila tradicionalno v dobrih odnosih z Rusijo, imela je največjo komunistično partijo v zahodni Evropi, ki je do razpada Sovjetske zveze ohranjala močne povezave z Moskvo. Je država, v kateri je bilo vedno več simpatij do Rusije kot drugod v Evropi.

Politika Draghija ter njegova močna politična in vojaška podpora Ukrajini so popoln zasuk – lahko se spomnimo premiera Silvia Berlusconija in njegovega večnega prijateljevanja z Vladimirjem Putinom. »Posebne odnose« z Moskvo sta dolgo ohranjala tudi Salvinijeva Liga in Gibanje 5 zvezd. Nekdanji evropski centralni bančnik je označil rusko invazijo za največjo nevarnost za evropsko varnost in napad na povojno multilateralno ureditev. Po 24. februarju je eden od najglasnejših zahodnih voditeljev, ki pozivajo k enotnosti Evropske unije in usklajenem ukrepanju. Že pred časom je komentiral, da se strinja s tistimi, ki imajo pogovore z ruskim predsednikom za »nekoristne in zgubo časa«. Mnogi uvrščajo njegov pristop do Rusije – ob premiku Nemčije k oboroževanju in prošnji Švedske in Finske za članstvo v Natu – med največje zunanjepolitične premike v Evropi v zadnjih letih.

Italijansko javno mnenje podpira Ukrajino, vendar so ankete pokazale, da polovica Italijanov nasprotuje oboroževanju Ukrajine. Tudi javne debate so prizanesljive do Rusije. »Ali se bo v Italiji našel kdo, ki bo pripravljen zastaviti svoje ime za to, da bo določene stvari poimenoval z imenom?« je o molku o ruskih zločinih zapisal zgodovinar, kolumnist Corriere della Sera Ernesto Galli della Loggia. »Ali se bo prej ali slej našel kakšen razmišljajoč intelektualec, kakšen slaven igralec ali akademik, kakšen ugleden prelat, ali vsaj kakšen voditelj pogovorne oddaje, ki bo pripravljen spregovoriti in povedati, da je to, kar ruske oblasti počnejo v Ukrajini, nekaj, kar sta si do danes upala storiti samo Hitler in Stalin?«

Italija je med članicami, ki so jih gospodarske posledice vojne najbolj prizadele. Njena energetska odvisnost od Rusije je velika, je med največjimi kupci plina, takoj za Nemčijo. Pričakovanja o nadpovprečni gospodarski rasti in optimizem zaradi 200 milijard evrov iz evropskega sklada za okrevanje, katerih zagotovilo za smotrno uporabo je Mario Draghi, je razblinila vojna. Tretje največje evropsko gospodarstvo preživlja visoko inflacijo, na obzorju je recesija.

Giorgia Meloni je zvezda italijanske desnice. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Premierova politika postaja občutljiva tema, ki bi se lahko zaostrila pod pritiskom javnega razpoloženja in v pričakovanju parlamentarnih volitev prihodnje leto. Recimo, če glavno predvolilno vprašanje postanejo rastoče cene hrane in energentov. Negotovo je, kako dolgo bo vojna trajala in kolikšna bo naveličanost z njo, javnost vsekakor ni naklonjena dolgotrajni vojni, če ta pomeni posledice ekonomskih sankcij. Rimska Repubblica je povzela aktualni italijanski paradoks: po eni strani je Draghi na vrhu skupine G7 in takoj zatem Nata, ki je bil sklican, da bi v času vojne na novo določil geopolitične in vojaške prioritete Zahoda, nastopal kot protagonist. Po drugi strani na mednarodnem prizorišču ne upošteva strankarskih pretresov na notranjepolitičnem terenu.

Zunanja politika in odnos do Rusije sta povsod temi, ki preurejata politična razmerja. Odmik od Rusije sta bila prisiljena uprizoriti tudi Liga, njen vodja Matteo Salvini, Putinov dolgoletni občudovalec, se je distanciral, in Giorgia Meloni. Voditeljica Bratov Italije je še pred nekaj leti laskala ruskemu predsedniku ob volilni zmagi, v novem geopolitičnem kontekstu pa ostro obsoja agresijo in zagovarja dobavo orožja Ukrajini. Skrajna desničarka se navidezno odmika od radikalnih stališč, na vsak način se hoče uveljaviti kot spodobna, verodostojna voditeljica. Potem ko je ostala v opoziciji, jo javnost dojema kot čisto in brez greha, z 22 odstotki podpore in večjo priljubljenostjo od Salvinija je zvezda italijanske desnice, ki čaka na oslabitev vseh drugih akterjev. ●