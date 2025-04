ACH Volley oddal niz, veseli se 21. naslova

Odbojkarji ACH Volleyja so ubranili naslov državnega prvaka. Na tretji tekmi finalne serije so v Ljubljani s 3:1 premagali Alpacem Kanal in serijo dobili s 3:0 v zmagah. Za ACH Volley je to 21. naslov prvaka in četrti zapovrstjo.

To je tudi njegova tretja lovorika v sezoni, pred tem je osvojil slovenski pokal in srednjeevropsko ligo. Ljubljančani so prvaki postali brez izgubljene točke, v končnici so izgubili dva niza, v finalu danes prvega. Kanalci so v finalu igrali prvič po 15 letih, na svoj šesti naslov pa čakajo od leta 1999.

ACH Volley: Alpacem Kanal s 3:1 (-23, 18, 21, 17) Dvorana Tivoli, gledalcev 500, sodnika: Valentar in Rožej.

ACH Volley: Golzadeh 15 (1 as, 2 bloka), Jo. Kržič, Šket 3 (1 blok), Najdič, Esko 3 (1 blok), Marovt 13 (1 blok), Šen 4, Ja. Kržič 6 (2 bloka), Kovačič, Štalekar 1 (1 blok), Pokeršnik, Videčnik 3 (1 blok), Kök 15 (3 ase), Kumer; Alpacem Kanal: A. Mugerli, Ćinćur 4, Jerončič 3 (2 bloka), Vinčić 1, Godnič, Stojanovič 15 (1 blok), G. Okroglič, Ristić 14, A. Kovačič, Maretič, Konjedic, V. Ranc 15 (1 blok).

Čeprav Kanalcem pred tretjo finalno tekmo praktično nihče ni pripisoval možnosti, v Tivoli niso prišli z belo zastavo, če ne drugega, so hoteli vsaj drago prodati svojo kožo. In to jim je tudi uspelo.

Začeli so nekoliko nesproščeno, domači so povedli s 3:0, sredi niza vodili tudi s 17:13, a borbeni tekmeci se niso dali. Z borbeno igro v obrambi so z delnim izidom 7:2 prišli do vodstva, ki so ga na koncu oplemenitili z dobljenim nizom.

ACH je sicer še povedel s 23:22, toda Aleksandar Stojanovič je izid izenačil, Amir Golzadeh je storil napako, po odmoru, ki ga je zahteval domači trener Matjaž Hafner, pa je niz končal Andrej Ristić.

Matjaž Hafner, trener ACH Volleyja: »Kljub vodstvu z 2:0 v finalni seriji smo se zavedali, da so prišli Kanalci v Ljubljano skrajno motivirani in odločeni, da naredijo vse, da se finalna serija ne zaključi danes. Na drugi strani pa smo si mi zelo želeli, da zaključimo sezono na najlepši možni način; v domači dvorani pred našimi navijači in brez izgubljene tekme v celotni sezoni državnega prvenstva. To nam je tudi uspelo, za kar iskreno čestitam svojim fantom in sodelavcem v štabu. Zdaj je čas za veselje in praznovanje, to smo si tudi zaslužili.«

Gostje so imeli rahlo pobudo tudi na začetku drugega niza, po izidu 11:12 pa so stvari počasi prihajale na svoje mesto. Janez Janž Kržič se z blokom začel serijo štirih zaporednih točk, dva dobra servisa Mateja Köka pa sta malo pozneje prednost še povišala, njegov as je pomenil izid 19:14. Gostom se ni uspelo približati, niz je z blokom končal Matic Videčnik.

S tem odpor Primorcev še ni bil končan. Dobro so se držali tudi v tretjem nizu, še na sredini so zaostajali le s 14:15. Z blokoma Luke Marovta in Kržiča so se domači odlepili, gosti pa se tudi v tem primeru niso predali, nekajkrat so se približali le na dve točki zaostanka. Dokončno pa so ostali brez realnih možnosti po bloku Golzadeha, ki ga je z zadnjo točko v nizu le še nadgradil Videčnik.

Jani Kovačič, kapetan ACH Volleyja: »Sezono smo zaključili na najboljši možni način. Ekipa si je to želela in tudi dosegla, zato sem ponosen na soigralce in celotno organizacijo ACH Volleyja. V prvem nizu si sicer poraza ne bi smeli privoščiti, vendar smo v naslednjih treh nizih pokazali svoj pravi obraz in se zasluženo veselimo novega naslova državnih prvakov.«

Z dobrimi servisi Köka in Golzadeha so Ljubljančani začeli zadnji niz v klubski sezoni, hitro povedli z 8:4, nato pa tekmecem niso več dovolili, da se približajo. Kar nekaj igralcev je doseglo 15 točk, pri domačih Golzadeh in Kök, pri gostih pa Stojanovič in Vid Ranc.

Dosedanji državni prvaki:

1991/92 - Vileda Maribor

1992/93 - Vileda Maribor

1993/94 - Salonit Anhovo

1994/95 - Salonit Anhovo

1995/96 - Salonit Anhovo

1996/97 - Salonit Anhovo

1997/98 - Fužinar

1998/99 - Salonit Anhovo

1999/00 - ELVO Bled

2000/01 - Žurbi Team Kamnik

2001/02 - Calcit Kamnik

2002/03 - Calcit Kamnik

2003/04 - Šoštanj Topolšica

2004/05 - Autocommerce Bled

2005/06 - Autocommerce Bled

2006/07 - Autocommerce Bled

2007/08 - ACH Volley Bled

2008/09 - ACH Volley Bled

2009/10 - ACH Volley Bled

2010/11 - ACH Volley Bled

2011/12 - ACH Volley Ljubljana

2012/13 - ACH Volley Ljubljana

2013/14 - ACH Volley Ljubljana

2014/15 - ACH Volley Ljubljana

2015/16 - ACH Volley Ljubljana

2016/17 - ACH Volley Ljubljana

2017/18 - ACH Volley Ljubljana

2018/19 - ACH Volley Ljubljana

2019/20 - ACH Volley Ljubljana

2020/21 - Merkur Maribor

2021/22 - ACH Volley Ljubljana

2022/23 - ACH Volley Ljubljana

2023/24 - ACH Volley Ljubljana

2024/25 - ACH Volley Ljubljana