Ljubljančani na pragu nove lovorike

Odbojkarji ACH Volleyja so le še zmago oddaljeni od 21. naslova državnih prvakov. Na drugi finalni tekmi državnega prvenstva so v gosteh s 3:0 (18, 23, 32) odpravili igralce kluba Alpacem Kanal. Ljubljančani zdaj v zmagah vodijo z 2:0.

Čeprav so izgubili z 0:3, so se bojeviti Kanalci tekmecem precej bolje upirali kot na prvi tekmi v Ljubljani, kjer so jih domači odbojkarji nadigrali. Pred svojimi navijači so imeli svoje priložnosti, a so bili gostje v končnicah drugega in tretjega niza dovolj zbrani, da so prišli do zmage.

Uvodni niz ni dal slutiti, da bi imeli lahko Kanalci možnost za presenečenje, čeprav so že v njem pokazali, da se v polni dvorani ne nameravajo vdati. Že kmalu so zaostajali s petimi točkami razlike (5:10), po dveh zaporednih asih Vida Ranca pa so se sredi niza približali na 14:16. Tudi pri izidu 18:20 je bilo še odprto, nato pa se jim je ustavilo v napadu, gostje so dosegli pet zaporednih točk in prešli v vodstvo z 1:0.

Servisi Roka Jerončiča so domači zasedbi v drugem nizu zagotovili vodstvo z 8:4, ACH pa jo je v nadaljevanju z bolj zbrano igro ujel na 14. točki. Zatem se je vnel boj za vsako točko. Alpacem je še enkrat vodil za dve točki, a so do izida 23:23 gostitelji vsakič izenačili. Oranžni zmaji so nato izkoristili prvo žogo za vodstvo z 2:0, pri čemer so jim pomagali tudi tekmeci, potem ko je Matija Ćinčur neuspešno izvedel napadalno akcijo.

V tretjem nizu si nobena od ekip ni priborila večje prednosti od dveh točk, niz je tako odločila dolga končnica. Gostitelji so imeli zaključno žogo le pri rezultatu 25:24, po njem so dolgo branili zaključne žoge tekmecev, dokler dvoboja z napadom ni zaključil gostujoči organizator igre Nejc Najdič.

Pri zmagovalcih je bil s 13 točkami najučinkovitejši Amir Golzadeh, v domači ekipi jih je Andrej Ristić dosegel 16, Vid Ranc pa 14, od tega štiri z asi.

Alpacem Kanal – ACH Volley 0:3 (-18, -23, -32) Športna dvorana Kanal, gledalcev 900, sodnika: Markelj, Pevc Alpacem Kanal: A. Mugerli, Ćinćur 4 (1 blok), Jerončič 6 (2 asa, 1 blok), Vinčić 1 (1 blok), Godnič, Stojanovič 8, G. Okroglič, Ristić 16 (1 as, 2 bloka), A. Kovačič, Maretič, Konjedic, V. Ranc 14 (4 asi, 2 bloka). ACH Volley: Golzadeh 13 (1 blok), Jo. Kržič, Šket 8 (1 blok), Najdič 3 (1 blok), Esko, Marovt, Šen 6 (2 bloka), Ja. Kržič 11 (2 bloka), Kovačič, Štalekar 3 (1 as, 2 bloka), Pokeršnik, Videčnik 2 (1 blok), Kök 8, Kumer.

Tretja in morebitna zadnja tekma bo v torek, 22. aprila, v Ljubljani.