ACH Volley končal evropsko sezono

Odbojkarji ACH Volleyja so izgubili povratno četrtfinalno tekmo pokala evropske zveze (CEV) proti Ziraat Bankasiju iz Ankare z 2:3 (20:25, 18:25, 25:20, 25:23, 13:15). Ljubljanska ekipa je tako končala letošnje evropske nastope, izločil jo je turški predstavnik, ki je bil boljši tako v Ljubljani kot tokrat na domačem igrišču. Po zmagi s 3:0 na prvi tekmi je bilo na povratni 3:2.

Ljubljančani, ki so si mesto v pokalu CEV zagotovili z eno zmago v skupinskem delu lige prvakov, so na povratnem srečanju pokazali povsem drug obraz kot v Tivoliju. Po zaostanku z 0:2 v nizih so zaigrali neobremenjeno in na koncu proti zvezdniški zasedbi iz Ankare, katere član je tudi slovenski reprezentant Tonček Štern, iztržili časten poraz.

ACH Volley je v Tivoliju osvojil skupno 60 točk, tokrat v Ankari pa je dobil dva od skupno devetih nizov v evropski sezoni. V ligi prvakov jih je pet vpisal proti zadnjeuvrščeni belgijski ekipi Greenyard Maaseik, ki jo je premagal v zadnjem kolu skupinskega dela.

Ziraat Bankasi – ACH Volley 3:2 (20, 18, -20, -23, 13) Dvorana TVF Ziraat Bankkart Volleyball Hall, sodnika Guniava (Gruzija), Gerotodoros (Grčija). Ziraat Bankasi: Anderson 5 (1 blok, 1 as), Ter Maat, Hi. Šahin, Štern 19 (1 as), Savaš 7 (4 bloki, 1 as), Bülbül 10 (4 bloki), Ha. Šahin 3 (2 bloka, 1 as), Yenipazar 2 (1 as), Zonca 5 (1 as), Güneš, Clevenot 19 (2 bloka), Kir, Bayraktar, Gedik; ACH Volley: Golzadeh 9 (1 blok), Jo. Kržič 3 (1 blok, 1 as), Šket 1, Najdič 1 (1 blok), Esko, Marovt 16 (2 asa), Šen 16 (1 blok), Ja. Kržič, Kovačič, Štalekar 6 (1 as, 1 blok), Pokeršnik 6, Videčnik 1 (1 blok), Kök 9 (2 asa), Kumer.

Turki so uvodna dva niza dobili s 25:20 in 25:18, Slovenci so bili v naslednjih dveh boljši 25:20 in 25:23, odločilni peti pa se je končal z rezultatom 15:13.

Najboljša posameznika pri ACH Volleyju sta bila Luka Marovt in Klemen Šen, oba sta zbrala po 16 točk.

Ljubljančani se bodo zdaj posvetili domačim tekmovanjem. V državnem prvenstvu so prepričljivo vodilni, saj v 21 tekmah še niso izgubili, 15. pokalni naslov so po letu premora januarja že vrnili v klubske vitrine. V začetku marca jih v Zagrebu čaka zaključni turnir srednjeevropske lige.