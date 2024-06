Ajda in Žiga Lin uvodni dan najboljša Slovenca na Poljskem

Slovenska kajakašica Ajda Novak si je na tretji tekmi sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah Krakovu priveslala peto mesto. Mesto slabši je bil v finalu kajakašev Žiga Lin Hočevar.

Ajda Novak je s progo na reki Vistuli opravila brez napake in s časom 101,35 za bronasto kolajno zaostala dobri dve sekundi. Zmagala je prva zvezdnica tega športa, Avstralka Jessica Fox. Druga je bila z 0,75 sekunde zaostanka Španka Maialen Chourraut, tretja pa Američanka Ria Sribar (+5,54).

Tridesetletna Ljubljančanka je bila v polfinalu edina Slovenka, že v njem pa je zasedla peto mesto. V kvalifikacijah sta bili neuspešni Naja Pinterič na končnem 32. in Lea Novak na 42. mestu.

Pri kajakaših je bil Žiga Lin Hočevar, sicer evropski prvak v kanuju iz Tacna, šesti. Prav tako brez napake je za zmagovalcem Josephom Clarkom iz Velike Britanije zaostal za 2,11 sekunde. Preostali mesti na odru za najboljše sta zasedla Čeha, Vit Prindiš (+0,53) je bil drugi, Jakub Krejči (+1,03) pa tretji. Preostala Slovenca sta obstala v polfinalu. Lan Tominc je bil 14., Tine Kancler pa 32.

Petkov dopoldanski del je pripadel kanuistom in kanuistkam. Iz kvalifikacij je v polfinale napredovala peterica. Neposredno so si sobotni polfinale priveslali Alja Kozorog med posameznicami ter Žiga Lin Hočevar in Luka Božič med posamezniki. V drugo si je polfinale zagotovila še Lea Novak, medtem ko je bila Naja Pinterič prepočasna. Pri moških je po drugem nastopu napredoval tudi Nejc Polenčič.

V Krakovu sicer od Slovencev ne nastopajo Benjamin Savšek, Peter Kauzer, Eva Alina Hočevar in Eva Terčelj, ki se pripravljajo za olimpijske igre v Parizu.