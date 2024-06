Beni bo branil olimpijsko zlato

V nadaljevanju preberite:

V nekaterih športih je težko izbrati tiste, ki bodo nastopili na letošnjh olimpijskih igrah v Parizu. Denimo v odbojki gre lahko v vsaki ekipi v mesto luči le dvanajst »razsvetljencev«. Če pa imaš denimo v kanuju pri slalomu na divjih vodah prvega in drugega na svetovni lestvici, v francosko prestolnico pa gre lahko le eden, potem se lahko vprašamo, kakšni »racionalni« logiki sledijo mednarodne športne organizacije. Kanu? Slovenija je morala za pariške igre »izbrati« med Benjaminom Savškom, olimpijskim zmagovalcem iz Tokia, in Luko Božičem, skupnim zmagovalcem lanskega svetovnega pokala. Zadnja izbirna tekma za olimpijskega predstavnika je bilo tekmovanje za svetovni pokal v Pragi, na njem si je Savšek priveslal drugo mesto, Božič ni prišel v finale, tako, da je mučna in stresna predolimpijska saga za oba tekmovalca dobila konec. Če upoštevamo, da je Slovenija na nedavnem evropskem prvenstvu v Tacnu vpisala trojno zmago (Žiga Lin Hočevar, Luka Božič, Benjamin Savšek) potem je tukaj nacionalni in celinski ključ tisti, ki zapira vrata tekmovalni logiki. Olimpijska širina seveda, a ne za ceno kakovosti. Pa to ne bo primer le v slovenski olimpijski odpravi.