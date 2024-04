Andraž Šporar, Žiga Jeglič in Rok Tičar so še vedno junaki

V nadaljevanju preberite:

Bratislava, glavno mesto slovaške in prizorišče gostovanja slovenske ženske teniške reprezentance, ima bogato športno zgodovino. Povezano tudi z našimi rojaki. Privrženci hokejistov Slovana obujajo stare čase in se v najlepši luči spominjajo dveh slovenskih reprezentantov. Zakaj je zdaj bolj kot v ledni dvorani bolj veselo na bližnjem nogometnem štadionu? Kdo je danes slovenski Slovanov adut in kdo je bil doslej med našimi reprezentanti največji ljubljenec navijačev? Kakšna je slovaška teniška zgodba v zares lepi in udobni dvorani?