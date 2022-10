Andreja Leški že v drugem krogu naletela na previsoko oviro

Andreja Leški, 25-letna judoistka Bežigrada, ne bo ubranila naslova svetovne podprvakinje iz Budimpešte 2021. Že v drugem krogu tekmovanja v Taškentu je naletela na boljšo tekmico.

Leškijeva, ki je bila uvodoma v kategoriji do 63 kilogramov prosta, je morala priznati premoč šest let starejši Barbari Timo. V Riu de Janeiru rojena Portugalka, ki se je leta 2019 na svetovnem prvenstvu v Tokiu veselila srebrne kolajne v kategoriji do 70 kilogramov, je bila v podaljšku boljša z vazarijem.

Koprčanka, ki brani barve JK Bežigrad, tako ni uresničila svojih visokih ciljev. Pred odhodom v Uzbekistan je namreč odkrito merila na eno od kolajn.

Jutri bo Slovenijo v Taškentu zastopala Anka Pogačnik (do 70 kg), bronasta z aprilskega evropskega prvenstva v Sofiji. V torek bo naše barve branila Patricija Brolih (do 78 kg), v sredo pa še Vito Dragič in Enej Marinič (oba nad 100 kg).