Anita Horvat v finalu

Anita Horvat se je predzadnji dan dvoranskega evropskega prvenstva v atletiki v nizozemskem Apeldoornu, uvrstila v finale teka na 800 metrov. Ta bo v nedeljo ob 17.27. Branilka srebrne medalje s prejšnjega prvenstva pred dvema letoma v Istanbulu je v drugi polfinalni skupini zasedla drugo mesto z 2:03,48.

S tem se je Horvatova neposredno uvrstila v boj za kolajne, imela pa je skupno osmi izid. Pred Anito Horvat je bila v skupini le Poljakinja Anna Wielgosz (2:03,29). Ta je imela skupno peti čas, najboljšega pa zmagovalka prve skupine, Švicarka Audrey Werro (2:01,76).

Horvatova, ki je prvič in zadnjič doslej na zmagovalni oder velike članske tekme stopila prav pred dvema letoma v Turčiji, je drugi polfinale začela na čelu šesterice, nato pa je krog pred koncem nazadovala na četrto mesto. Po prehitevanju po zunanji strani ji je uspelo priti v ciljno ravnino na drugem mestu.

»Nisem pričakovala, da bom takoj na začetku prišla na prvo mesto. Potem pa so me tri tekmice prehitele in sem malo 'zapaničarila'. Malce me je zaskrbelo, kako se bo vse skupaj razpletlo. Potem pa sem pomislila na nekatere neuspešne teke na velikih tekmah in si dejala, da se tokrat kaj takega ne bo zgodilo. In se ni, po prihodu v cilj sem čutila le veliko olajšanje,« je povedla Horvat.

V skupini je imela pred tekom prepričljivo najboljši izid sezone, 2:00,35 je tudi njen osebni rekord.