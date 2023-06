Bachov poziv Zelenskemu

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega pozval, naj zaradi ruske agresije na Ukrajino ne kaznuje lastnih športnikov. Olimpijska družina je Ukrajino pozvala, naj svojim športnikom omogoči, da se kvalificirajo za olimpijske igre v Parizu leta 2024. Predsednik Moka Thomas Bach je dejal, da bo svetovna olimpijska organizacija podprla vsakega ukrajinskega športnika, ki želi sodelovati v olimpijskih kvalifikacijah v svojem športu.

»Vsakemu ukrajinskemu športniku želimo omogočiti, da se kvalificira in sodeluje na olimpijskih igrah,« je ob začetku zasedanja Moka v Lozani dejal Bach. »Vsakega ukrajinskega športnika bomo podpirali pri pripravah in udeležbi na katerem koli tekmovanju, na katerem bodo želeli sodelovati,« je dejal.

Ukrajina je marca prepovedala svojim nacionalnim športnim ekipam nastopati na olimpijskih, neolimpijskih in paraolimpijskih dogodkih, na katerih sodelujejo tudi športniki iz Rusije in Belorusije. V nekaterih individualnih športih ruski in beloruski športniki ne smejo tekmovati, v drugih, najbolj izrazit primer je tenis, pa ukrajinski igralci morajo igrati tudi z ruskimi ali beloruskimi tekmovalci, ki se na turnirjih pojavljajo kot igralci z nevtralnim statusom športnika brez nacionalnih označb.

Žrtvi že judo in tekvondo

Ukrajinska vlada je zagrozila z olimpijskim bojkotom, potem ko so v Moku omenili možnost, da bi ruski in beloruski športniki tekmovali v Parizu kot nacionalno nevtralni športniki, brez nacionalnih obeležij zastave, grba, himne, kljub ruski invaziji na Ukrajino. Uradna Ukrajina je umik grožnje z olimpijskim bojkotom pogojevala z umikom ruskih sil s celotnega ozemlja Ukrajine.

»Ukrajinski športniki so odpovedali svojo udeležbo na prvenstvih v judu in tekvondoju. Zakaj? Ker jim ni bilo dovoljeno sodelovati po navodilih ukrajinskega ministrstva za šport. Z drugimi besedami, ukrajinske športnike sankcionira njihova vlada zaradi vojne, ki sta jo sprožili ruska in beloruska vlada,« se je v govoru na 140. zasedanju Moka v Lozani spraševal Bach.

»Res je težko razumeti, zakaj ukrajinska vlada lastnim športnikom odreka možnost, da bi se kvalificirali za olimpijske igre v Parizu 2024 in naredili ukrajinsko ljudstvo ponosno. Težko je razumeti, zakaj je ukrajinskim športnikom dovoljeno tekmovati v tenisu, ne pa v namiznem tenisu, težko je razumeti, zakaj jim je dovoljeno tekmovati v kolesarstvu, ne pa tudi v plavanju,« se je še spraševal Bach.