Bagnaia je izkoristil prednost domačega terena

V šprintu motociklistov, ki se ta konec tedna mudijo na italijanskih tleh, se je Francescu Bagnai najbolj približal Španec Jorge Martin (Ducati-Pramac), tretji drugi Italijan Enea Bastianini (Ducati). Vsi trije so dirko začeli v tem vrstnem redu v prvi startni vrsti.

Martin je že pred prvim zavojem dirke prišel na čelo. Bagnaia je vodstvo ponovno prevzel šest krogov pred koncem domače dirke za VN Emilie-Romagne ter šel v zaključek z dvema desetinkama prednosti pred Martinom. Precej zadaj je bil tretji Bastianini. Martin je pred tem naredil majhno napako, ko mu je potem nekoliko padla hitrost. To je italijanski tekmec izkoristil in nato prednost do konca še malce povečal.

"Izgubil sem malce pozornosti, malo napako je Bagnaia izkoristil in sem izgubil zmago, ko sem malo preveč dirkal na robu steze. Zagotovo pa si bom skušal zmago zagotoviti jutri," se je na nedeljsko običajno dirko ozrl Bastianini.

"Vse sem naredil, da bi stoodstotno odpeljal dirko. To mi je uspelo, čeprav sem kar nekaj časa vozi drugi v tem izjemnem ritmu. A sem nato izkoristil napako in vesel sem, da sem zmagal pred svojimi navijači," pa je povedal zmagovalec.

Branilec naslova svetovnega prvaka Bagnaia je s četrto sprintersko zmago v sezoni znižal zaostanek v točkovanju za SP za Martinom. Šestkratnemu svetovnemu prvaku Marcu Marquezu (Ducati-Gresini), tretjemu v skupnem seštevku, na četrtem mestu ni uspelo priti na zmagovalne stopničke.