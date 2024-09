Nekdo zgoraj je pomagal Marcu Marquezu

Španski motociklistični zvezdnik Marc Marquez (Gresini Ducati) je slavil drugo zaporedno zmago za svetovno prvenstvo v razredu motoGP, potem ko je po veliki nagradi Aragonije v svojo korist odločil tudi dirko v Misanu. Drugo mesto je pripadlo branilcu lovorike, Italijanu Francescu Bagnaii (Ducati), ki je izkoristil napačno odločitev glede menjave motocikla glavnega tekmeca v boju za naslov prvaka, Španca Jorgeja Martina (Pramac Ducati).

Za razliko od včerajšnje šprinterske preizkušnje se tokrat Martin ni tako dobro pognal s štarta. Pred njim je ostal Bagnaia, tretjeuvrščeni Italijan Franco Morbidelli (Prima Pramac) pa je zdrsnil 21 krogov pred koncem.

Nato je na stezo padlo nekaj kapelj dežja, oprijema je bilo nekoliko manj. Razmere je dodobra izkoristil Marc Marquez, ki se je hitro prebil v vodstvo, medtem ko se je Martin odpeljal po drug motor in se pri tem močno uštel. Na koncu je zaostal za krog in osvojil le eno točko za končno 15. mesto.

V boju za zmago sta ostala le starejši od bratov Marquez in Bagnaia, a je osemkratni svetovni prvak v drugi polovici preizkušnje ušel dvakratnemu zaporednemu prvaku in slavil drugo zmago v nizu. Skupno je bila to 61. zmaga v kraljevskem razredu za 31-letnika iz Cervere. Tretje mesto je osvojil drugi dirkač Ducatijeve tovarniške ekipe, Italijan Enea Bastianini.

»Zame je najpomembneje, da sem ohranil hitrost tudi po tistih nekaj kapljah dežja. Ta mi je sicer omogočil, da sem se dokopal do vodstva. Rekel sem si, da moram najti pravi ritem kot na treningih. Ko sem prečkal ciljno črto, sem bil zelo vesel, čustva so bruhala iz mene. Očitno je nekdo od zgoraj malce odprl nebo, da sem lahko prišel v ospredje in dobil dirko,« je po koncu dirke razmišljal Marquez.

Bagnaia: Bilo je bolje kot včeraj

Bagnaia je bil kljub drugemu mestu zadovoljen, saj je po padcu prejšnji konec tedna na VN Aragonije nadomestil večji del zaostanka za Martinom. Ni pa bil kos zmagovalcu, kot je priznal. »Vsekakor je bilo bolje kot včeraj. V soboto sem imel možnost za zmago, a tega nisem izkoristil. Danes pa je bil Marc preprosto prehiter, zato je bilo drugo mesto največ, kar sem lahko dosegel. Morda mi bo uspelo naslednjič, ko bom spet 100-odstotno pripravljen. Toda 20 točk za prvenstvo je vsekakor dober podatek,« je o preizkušnji povedal Bagnaia, ki še čuti bolečine po padcu v Alcanizu.

V skupni razvrstitvi ima Martin 312 točk, Bagnaia pa je pri 305. Marc Marquez je po zmagi pri 259 in še relativno blizu, da bi se pred zadnjimi sedmimi dirkaškimi konci tedna vmešal v boj za lovoriko. Tudi naslednja preizkušnja SP bo v Misanu, a v sklopu VN Emilije-Romanje (22. septembra). Dan prej bo šprinterska preizkušnja v kraljevskem razredu.

V razredu moto2 je bil danes najboljši Japonec Ai Ogura, ki je s tem prevzel tudi skupno vodstvo. Hitrejši je bil od Španca Arona Caneta in Italijana Tonyja Arbolina. V seštevku za SP ima Japonec, ki bo prihodnje leto dirkal v razredu motoGP, devet točk naskoka pred Špancem Sergiom Garcio.

V najšibkejši kategoriji moto3 je prvo zmago v karieri slavil Španec Angel Piqueras, ki je bil vsega 35 tisočink sekunde hitrejši od rojaka Daniela Holgada. Tudi tretje mesto je pripadlo Špancu – Ivanu Ortoli. Skupno še naprej premočno vodi Kolumbijec Daniel Alonso, ki ima 70 točk naskoka pred Holgadom.