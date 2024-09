Marquez noče izgubljati časa s komentiranjem Rossijevih strupenih puščic

V nadaljevanju preberite:

Kaj je nazadnje dokazal španski motociklistični zvezdnik Marc Marquez, kaj je njegov ključ do uspeha, s čim je pokazal, kako velik mojster krotenja »jeklenih konjičkov« je še vedno, zakaj so se povečali apetiti njegovih navijačev, kako 31-letni šampion iz Cervere v Kataloniji ocenjuje svoje možnosti v boju za naslov svetovnega prvaka v razredu motoGP, kako je zadovoljen s svojimi nastopi v letošnji sezoni, za kdaj načrtuje vnovičen napad na vrh, kako je komentiral žvižge, ki so mu jih po zadnji zmagi v Misanu namenili italijanski navijači, kaj je o njem povedal italijanski zvezdnik Valentino Rossi, kako mu je (posredno) odgovoril Marquez ...