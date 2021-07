Bahati Irec Conor McGregor jo je hudo skupil

Conor McGregor je kljub hudi poškodbi napovedal, da s Poirierjem še ni poravnal računov. FOTO: Gary A. Vasquez/Usa Today Sports

Tudi bivši predsednik ZDA Donald Trump je bil med gledalci v Las Vegasu. FOTO: Gary A. Vasquez/Usa Today Sports

Eden od največjih zvezdnikov v mešanih borilnih veščinah Irecjo je hudo skupil v UFC dvoboju proti. Proti koncu prvih pet minut boja je bahati Irec nerodno stopil in si zlomil nogo tik nad gležnjem.McGregor in Poirier sta se spopadla že tretjič. Le v prvem dvoboju je bil Irec boljši, v današnjem ki ga je sicer končala McGregorjeva poškodba, pa mu tudi ni kazalo najbolje, saj Poirierju vidno ni bil kos.»Enega od njegovih udarcev z nogo sem blokiral in takrat mu najbrž počiti kost,« je po boju povedal Poirier, ki si je z zmago zagotovil obračun za naslov prvaka lahke kategorije proti . McGregor je bil kot ponavadi močan v besedah in je napovedal, da zgodbe s Poirierjem še ni konec, in da bo, če bo treba, račune poravnal zunaj kletke.