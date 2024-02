Barakude ugriznile zlato

Vaterpolisti Hrvaške so novi svetovni prvaki v vaterpolu. V finalu prvenstva v Dohi so po streljanju petmetrovk premagali Italijo s 15:13. V rednem delu se je tekma končala z izidom 11:11. Za Hrvate je to po letu 2007 in 2017 tretji naslov svetovnih prvakov in 17. medalja na velikih tekmovanjih, osem jih imajo s svetovnih prvenstev.

V Dohi so se slovenski sosedje izjemno izkazali predvsem v končnicah tekem in izvajanju petmetrovk. V četrtfinalu so v zadnjih minutah strli odpor Srbov, v polfinalu so presenečenje turnirja, Francijo, premagali po streljanju petmetrovk, na enak način pa so zmagali tudi v svojem četrtem finalu na svetovnih prvenstvih.

Najučinkovitejši igralec Hrvaške, sicer srebrne na letošnjem domačem evropskem prvenstvu, v zaključnem obračunu je bil s štirimi goli Konstantin Harkov, Jerko Marinić Kragić jih je dodal tri.

Bronasto kolajno je osvojila Španija, v malem finalu je Francijo premagala s 14:10.