Bogatejši za 65 odstotkov denarne nagrade od skoraj 200 milijonov evrov

Sobotni boksarski med Ukrajincem Oleksandrom Usikom in Britancem Danielom Duboisom pred razprodanim Wembleyjem, v katerem je 38-letni nekdanji olimpijski prvak v peti rundi nokavtiral nasprotnika in združil vse pasove, je spisal še eno zgodovino. Po neuradnih, a zanesljivih virih iz boksarskih krogov, je skupni nagradni sklad za ta spektakel znašal več kot 185 milijonov evrov. Kot lastnik pasov WBA, WBO in IBF je Usik prejel 65-odstotkov deleža od skupne pogače, Dubois pa 35-odstotkov. To pomeni, da je Ukrajinec po plačilu vseh davkov (50 odstotkov) domov odnesel približno 60 milijonov evrov, Dubois malo več kot pol, 32,5 milijona evrov. Zanj je to desetkrat večji zaslužek kot v boju proti rojaku Anthonyju Joshui, ko je zaslužil približno dva milijona evrov. Za primerjavo, Usik je v dvoboju s Tysonom Furyjem konec leta 2024 zaslužil približno 55 milijonov evrov. Usik je tudi velik trn v peti britanskih boksarjev, saj je zmagal vseh osem dvobojev.

Usik poleg prevlade v ringu uspešno skrbi za svojo zapuščino tudi zunaj ringa. Med drugim je solastnik platforme Ready to Fight, vodi promocijo »Usyk-17 Promotions« in prek svoje fundacije pomaga ukrajinskim civilistom, ki jih je prizadela vojna. Njegovo premoženje, ki je bilo lani ocenjeno na približno 52 milijonov evrov, nezaustavljivo raste.