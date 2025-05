Najboljši boksar na svetu brez dlake na jeziku: Putin je kakor Hitler!

Neporaženi ukrajinski boksarski šampion Oleksandr Usik se že zavzeto pripravlja za povratni obračun z britanskim izzivalcem Danielom Duboisom, proti kateremu bo 19. julija na štadionu v Wembleyju branil naslove svetovnega prvaka v težki kategoriji po različicah WBC, WBO in IBO. Za nameček mu bo poskušal odvzeti tudi šampionski pas združenja IBF, ki si ga je že lastil.

Pred dnevi je gostoval v oddaji angleškega voditelja Piersa Morgana, ki je med drugim Usika vprašal, ali ruskega predsednika Vladimirja Putina še vedno primerja z Adolfom Hitlerjem. »Da, zagotovo sta si podobna. Rusi raketirajo domove. To niso vojaški objekti, tremveč hiše in stanovanja, v katerih živijo otroci, starši, babice in deski. Rusi bombardirajo domove in potem govorijo, da so to vojaški objekti. Nori so! Videl sem posnetke porušenih stavb iz različnih delov Ukrajine. To niso vojaški objekti, temveč hiše, stanovanja, bolnišnice, gledališča, trgovine. Noro!« je zmajeval z glavo Usik.

Oleksandr Usik (levo) je že dvakrat premagal tudi Tysona Furyja. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Ko ga je Morgan izzval, ali ima kakšno sporočilo za Putina, je odvrnil, da ne, ko ga je zatem vprašal, ali želi, da konča vojno, pa je odgovoril: »Da. Prosim ga, da preneha s tem.« Voditelj se pri tem ni zaustavil. Zanimalo ga je, kakšno mnenje ima 38-letni Ukrajinec o Donaldu Trumpu, pri čemer ga je spomnil na zamisel ameriškega predsednika, da naj bi Rusom pripadli nekateri deli Oleksandrove domovine, ki so jih zavzeli med zloveščim napadom.

»To je neumnost! Kar počne Rusija, je norost. To ve ves svet. Področje Ukrajine je jasno določeno. Pustijo naj jo takšno, kakršna je bila. Hej, predsednik Trump! Odprite oči, prosim vas! Obenem vas prosim, da končate vojno v moji domovini. Seveda ne morete dovoliti Rusom, da nam vzamejo dele naše države. Vrnite nam Krim in vse, kar so nam Rusi vzeli,« je še poudaril ukrajinski boksarski šampion.