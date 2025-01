Tyson Fury končal kariero

Britanski zvezdnik boksa Tyson Fury je končal kariero, je sporočil na družbenih omrežjih. Šestintridesetletnik se je nazadnje v ringu boril decembra, ko je izgubil obračun z Ukrajincem Oleksandrom Usikom za naslov v treh različnih verzijah. »To bo kratko in sladko. Rad bi oznanil, da sem se upokojil od boksa,« je Fury napisal na družbenih omrežjih, med drugim tudi na instagramu. »Bilo je sijajno, oboževal sem vsako minuto svoje kariere. Se vidimo na drugi strani,« je še dodal nekdanji svetovni prvak.

Decembra je Fury v Riadu še drugič v karieri izgubil proti Usiku, prav proti Ukrajincu je zabeležil edina poraza v 37 obračunih v ringu. Ob 34 zmagah ima še en neodločen izid proti Američanu Deontayju Wilderju decembra 2018.

Po koncu decembrskega obračuna proti Usiku je namignil, da bi to lahko bil njegov zadnji dvoboj, mesec dni kasneje pa je oznanil slovo od boksa. Ali bo to res dokončno slovo 36-letnika, bo pokazal čas. Doslej si je namreč večkrat premislil in se vrnil v ring. Tako je bilo tudi aprila 2022, ko je po zmagi proti rojaku Dillianu Whytu dejal, da ne bo več boksal. Vrnil se je še istega leta.

Trenutno naslov svetovnega prvaka držita dva boksarja. Usik ima pasove po različicah WBA, tega si deli z Bolgarom Kubratom Pulevom, WBC in WBO, medtem ko ima pas po verziji IBF Britanec Daniel Dubois.