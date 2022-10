Boksu grozi olimpijski nokavt, prvi mož IBA povezan s Putinom

Narobe svet! Tako bi najlažje na kratko opisali dogajanje v Mednarodni boksarski zvezi (IBA), ki mu kot predsednik poveljuje Rus Umar Kremljov. Potem ko so odgovorni pri IBA nedavno izključili (?!) ukrajinsko federacijo (FBU), se je Kremljov hkrati zavzel za vrnitev ruskih in beloruskih boksarjev na tekmovanja, kar je seveda v nasprotju s številnimi drugimi športnimi organizacijami, v katerih zaradi vojnega napada Rusije na Ukrajino na kaj takšnega niti pomislijo ne.

A to še ni vse; Kremljov, ki vodi IBA od leta 2020 (prejšnji mesec so ga vnovič izvolili za prvega moža IBA), je za nameček pozval Mednarodni olimpijski komite (MOK) in druge športne zveze, da bi njegovim rojakom spet dovolili tekmovati pod rusko zastavo. V veliki večini boksarskih združenj drugih držav so nad tem zgroženi.

»To je škandal in ne more biti res. To je popolnoma nesprejemljivo!« je zmajeval z glavo predsednik švedske boksarske zveze Per-Axel Sjöholm in pribil, da bodo zadnje odločitve pristojnih pri IBA še bolj razdelile boksarski svet. Zato so na Švedskem že sklenili, da bodo njihovi boksarji bojkotirali turnirje, na katerih bodo nastopali tudi Rusi. O tem resno razmišljajo tudi v mnogih drugih zvezah. Kot se bojijo, bi utegnilo vodenje IBA na čelu s Kremljovom, ki je – mimogrede – povezan z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, pripeljati do nokavta za boks, kar zadeva udeležbo na olimpijskih igrah.

V slovenski zvezi o kakšnem bojkotu ne razmišljajo, ampak se zavzeto pripravljajo za izvedbo turnirja Srebrni pas IBA (Silver Belt Tournament), ki naj bi bil med 19. in 29. oktobrom v Mariboru.