Boljši so bili, ker niso delali napak

Slovenskim odbojakrjem se želje niso uresničile. V polfinalu svetovnega prvenstva so bili po treh nizih boljši Italijani, ki so Slovence na poti do zlate kolajne v finalu ustavili tudi na zadnjem evropskem prvenstvu. Toda poraz je bilo treba pozabiti, danes slovenske odbojkarje čaka še tekma za 3. mesto proti Brazilcem. Prva kolajna na mundialih je še vedno na dosegu.

Povedali so:

Gheorghe Cretu, selektor Slovenije: »Italija je bila boljša, ker ni delala napak. Mi pa smo jih delali. O tem smo se pogovarjali, da jim ne smemo dovoliti preveč priložnosti. Pred tem nismo imeli takšne tekme, a čeprav smo delali napake, je naša ekipa imela moč, da jih je ujela. Dali smo jim veliko napak, pa smo še vedno igrali z njimi. To govori o kakovosti naših fantov in to vedno poudarjam. Da igrajo ekipno, ne individualno, to pa bo pomembno tudi proti Brazilcem.«

Slovenski selektor Gheorghe Cretu je poudaril kolektivno moč. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Dejan Vinčič, reprezentant Slovenije: »Ne vem, če smo bili res blizu. Če bi igrali še tri nize, ne vem, če bi dobili kakšnega. A to je bilo predvsem zaradi njihove igre. Res so bili fenomenalni, vsakič, ko smo jih pritisnili s servisom, so odigrali v naš blok in zaključili z drugim napadom. Vedeli smo, na kakšen način igrajo, a so bili preprosto boljši. Italijani ti ničesar ne bodo dali zastonj, vsaka neumnost, vsaka napaka je štela dvojno in na žalost smo jih naredili preveč.«

Italijani ne ponujajo druge priložnosti, je povedal Dejan Vinčić. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Gregor Ropret, reprezentant Slovenije: »Vsi smo upali, seveda. Šli smo v tekmo z mislijo, da poskušamo zmagati. Vedeli smo, da Italijani igrajo fantastično. Mi pa smo sploh na začetkih nizov, igrali z napakami, podarjali smo jim točke, težje je igrati na njihov skok blok. Potem smo dajali vse od sebe, da smo jih ujeli, a so bili nepopustljivi, boljši, igrali so brez napak in to je res težek poraz. Mogoče bi bilo drugače, če bi igrali v Stožicah, ko bi nas poneslo občinstvo. Ni bilo prave ekipne igre in energije, a to je tudi zasluga Italije, ki nam ni dala dihati niti sekundo.«

Fenomenalni Italijani so pokazali, zakaj so prvaki stare celine. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Jani Kovačič, reprezentant Slovenije: »Proti Italijanom moraš igrati praktično brez napake. Izkoristili so vsako našo napako. Sprejem je bil tam-tam, a so visoke žoge bolje zaključevali in se ščitili. Nam je še dosti manjkalo. Prišli smo blizu izenačenja, a so nam spet ušli. Bilo je težko loviti rezultat, na začetku smo jim pustili preveč, tako da so ušli. Pri 17:17 v tretjem nizu smo mislili, da zdaj pa imamo možnost, ampak je nismo vzeli. Pojavile so se napake, ni bilo prave energije. Moramo čim prej pozabiti na to tekmo, čaka nas še ena.«