Cas potrdil kazen kontroverznemu trenerju Salazarju

Jackova se lahko vrne v bazene

S štiriletno prepovedjo je 63-lenega trenerjaleta 2019 kaznovala Ameriška protidopinška agencija USADA. Po oceni USADA je bil Salazar pomemben sodelavec v tako imenovanem projektu Nike Oregon. Enako kazen pa je prejel njegov sodelavec endokrinologUSADA je proti Salazarju, ki je bil tudi trener britanskega zvezdnika, ukrepala zaradi dopinških prekrškov v obdobju med leti 2009 in 2012. Na Kubi rojenemu trenerju očitajo manipulacijo dopinških vzorcev in posedovanje prepovedanih substanc.Ameriški center Safe Sport je šel celo korak dlje in julija trenerju izrekel dosmrtno prepoved opravljanja poklica. Trenerju očitajo spolno in emocionalno neprimerno vedenje do svojih varovancev.Mednarodno športno arbitražno razsodišče (Cas) je tudi zavrnilo podaljšanje dopinške kazni avstralski plavalkiše za dve leti in 22-letnica od četrtka naprej vnovič lahko tekmuje. Cas je zavrnil zahtevo Svetovne protidopinške agencije in avstralske komisije za integriteto, da Jackovi potrdi prvotno izrečeno štiriletno prepoved.Dobitnica štirih odličij s SP 2017 je bila leta 2019 pozitivna na testiranjih, kjer so odkrili uporabo ligandrola, hormona za rast mišic, poročajo agencije. Tekmovalka je doping zanikala in trdila, da je pozitiven test posledica zaužitja hrane, v kateri je bil tudi ligandrol.Kljub vsemu je prejela štiriletno prepoved, po pritožbi pa ji je Cas kazen prepolovil. Cas je ocenil, da je tekmovalka doping res užila nevede.»Zdaj lahko brez omejitve delam, kar imam najraje. Neverjetno sem srečna. Nočna mora je končno za mano,« je novico na instagramu pospremila Jackova.