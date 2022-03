Če lahko porabim 100 milijonov evrov, si jih ne zaslužim

Svetovni boksarski šampion v supertežki kategoriji Tyson Fury velja za velikega posebneža, a tudi za povsem običajnega in srčnega moža. Najmočnejši in najslavnejši cigan na svetu se je pred svojim aprilskim zadnjim dejanjem v profesionalnem boksu, borbi proti Dillianu Whytu za naslov prvaka v različici WBC, razgovoril o tem, kako bo živel po upokojitvi.

»Edina stvar, ki jo lahko pridobim, je denar. Po tem dvoboju bom zaslužil več kot 100 milijonov evrov. Če to lahko porabim, si jih ne zaslužim več, kaj ne?« je bil iskren postavni Fury, ki se zaveda pasti, ki ga čakajo.

»Vem, da je Mike Tyson zapravil 600 milijonov €, Evander Holyfield 400 milijonov € in še vse ostalo, toda jaz ne živim njunega razkošnega življenjskega sloga. Živim v Morecambu v Lancashireu. Tam je poceni. Nimam razvad, da bi zmetal na tone denarja za srečo. Ne počnem ničesar. Ne morem porabiti toliko denarja, kot ga imam,« je razkrival v pogovoru za BT Sport 33-letni orjak in oče šestih otrok. S soprogo Paris imata po tri hčere in sinove.

Novembra leta 2015 je Tyson Fury v Düsseldorfu združil vse pasove po zmagi proti Vladimirju Kličku s soglasno sodniško odločitvijo po vseh dvanajstih rundah. FOTO: Reuters

Fury, ki je odraščal v romski družini in užival tradicionalno nomadsko življenje, je še posebej izpostavil, da ne želi končati kariere s poškodbo.

»Veliko stvari je, ki jih želim početi., veliko priložnosti, ki ne vključujejo poškodbe glave. Imam šest otrok in soprogo. Kdaj je dovolj,« se je vprašal 206 cm visoki šampion in modro zaključil. »Zakaj moram biti eden od tistih, ki so vztrajali predolgo in se poškodovali. Imel sem veliko borb. Zakaj? Za še nekaj denarja?«

Fury je svoj pohod na boksarski vrh začel z zmago proti zdajšnjemu ukrajinskemu junaku Vladimirju Kličku leta 2015. V profesionalni karieri je zmagal 31 borb, od tega 22 z nokavtom. Izgubil še ni, enkrat je ring zapustil brez zmagovalca.