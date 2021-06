Čeh ponovno izjemnih 68,15 m

Kristjan Čeh je na četrti tekmi letošnje mednarodne atletske lige Telekom Slovenije v Mariboru v metu diska zmagal in z 68,15 m ponovno dosegel izjemen dosežek. Čeh je začel s 65,01 m ter stopnjeval s 66,96 in 68,15 m. Disk je vrgel v zaščitno mrežo v četrti seriji, v peti je imel 67,24 m, tekmo pa je zaključil z drugim neuspešnim metom, ko je njegovo orodje znova ustavila zaščitna mreža.



Kristjan Čeh je 27. maja na prvi tekmi letošnje atletske lige na Ptuju z 69,52 m izboljšal prejšnji slovenski in mlajši članski evropski rekord, to je še vedno drugi izid sezone na svetu. Branilec naslova zmagovalca slovenske lige je tedaj izboljšal državni rekord (68,75 m), ki ga je dosegel 23. junija lani prav v Mariboru. Neja Filipič pa je na mitingu v Marseillu v troskoku zmagala in z osebnim rekordom 14,31 m, izboljšala ga je za devet centimetrov, le za cm zaostala za normo za olimpijske igre v Tokiu.

