Čehi po zmagi nad Črno goro blizu napredovanja

Standings provided by SofaScore LiveScore

Gostitelji Čehi so vknjižili sedmo točko, s katero so naredili velik korak k uvrstitvi v osmino finala, v kateri sta iz skupine B že Italija in Slovenija. Čehi so še četrta reprezentanca, ki je Črno goro premagala s 3:0, so pa bili Črnogorci najbližje osvojenemu nizu. V prvem so imeli tri zaključne žoge, zelo dobro pa so se upirali tudi v drugem.V skupini A je Srbija s 3:2 premagala Grčijo in je samo potrdila osmino finala, kjer je tudi Poljska, ki je v torek počivala.V skupini C so že znani vsi udeleženci osmine finala. Po Nizozemski in Turčiji se je med najboljših 16 uvrstila tudi Rusija, s 3:1 je ugnala Španijo, pri tem pa pomagala tudi Finski, ki na tekmi proti Nizozemski ni imela imperativa zmage, tekmo pa je izgubila z 1:3.Osmino finala si je priborila tudi Nemčija, ki je v skupini D, v kateri vodi olimpijski prvak Francija s 3:1 ugnala Latvijo.