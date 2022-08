Četrtek bo zdaj športni dan D na Štajerskem

Prvi avgustovski teden marsikomu predstavlja brezskrbno počitniško obdobje, toda pri številnih akterjih iz športnih aren je drugače. Na Slovenskem bo završalo predvsem na nogometnih igriščih ter pod koši, na tujem se bo nadaljevala teniška sezona, po daljšem tekmovalnem oddihu bo tudi napočil čas vrnitve karavane svetovnega prvenstva v motociklizmu.

Ponedeljek je načeloma po živahnem vikendu na športnih prizoriščih miren dan in dejansko bo tako tudi danes. Le za jeseniške hokejiste ne bo več miru: danes se v Podmežakli začenjajo njihove priprave. Poljaki bodo nadaljevali svojo tradicionalno kolesarsko dirko, del teniške srenje je med odštevanjem do odprtega prvenstva ZDA, ki se bo začelo čez štiri tedne, že na drugi strani Atlantika, Washington zdaj prireja turnir tako z oznako ATP kot tudi WTA.

Torek bo spet evropski nogometni, nadaljuje se oster kvalifikacijski boj za uvrstitev v prestižno ligo prvakov, slovenski šampion Maribor je tu svojo misijo že končal in se seli v četrtkov spored moštev, ki zdaj merijo k evropski ligi. Nadaljujeta se omenjeni washingtonski teniški turnir in kolesarska dirka po Poljski.

Sredin športni jedilnik je pravzaprav preslikava torkovega s kvalifikacijami za nogometno ligo prvakov, tenisom in kolesarstvom, a zato je že četrtek iz slovenskega zornega kota povsem drugačen. Štajerska bo tokrat naše središče dogajanja, zanimivo – in za marsikoga neugodno – z dvema velikima predstavama ob isti uri: 20.15. Takrat se bo namreč omenjeni Maribor v svojem Ljudskem vrtu soočil z izzivom vizuma za evropsko ligo, na drugi strani bo stal HJK Helsinki, revanša bo čez teden v finski metropoli. A prav hkrati bo tudi prva avgustovska domača preizkušnja slovenske košarkarske reprezentance, ki se pripravlja za EP v Nemčiji. V celjski dvorani Zlatorog tekma se bodo izbranci košarkarskega selektorja Aleksandra Sekulića pomerili z Nizozemci.

Mariborski nogometaši v lovu na EL, v nedeljo veliki slovenski derbi. Naša košarkarska reprezentanca v Celju z Nizozemsko in s Črno goro. Skakalke v Franciji, atletska smetana na Poljskem.

Petek bo kar nogometni, saj je to zdaj že zasidran dan prve tekme kola v slovenskem državnem prvenstvu, tokrat med Sežano in Celjem (17.30). Živahno bo tudi med drugoligaši, prav ta petek trije favoriti – Aluminij, Triglav in Nafta – igrajo doma. Obenem pa se na petkov večer, ob 20.30, dviga zastor nove sezone v nemški bundesligi in že takoj uvod ponuja spektakel: v Frankfurtu se bo domača zasedba, ki je pomlad sklenila z lovoriko v evropski ligi, pomerila z državnimi prvaki in spet favoriti sezone iz Münchna.

Sobotni nogometni spored je kajpak pisan: za slovenske točke bosta v Šiški igrala Bravo in Domžale (17.30), v Nemčiji bo na ta dan posebno pozornost pritegnil derbi Dortmund vs. Leverkusen (18.30), napočil je prvi dan nove sezone najvišjega razreda v angleški nogometni ligi.

Pred slovensko košarkarsko reprezentanco bo še druga celjska pripravljalna preizkušnja, tokrat proti Črni gori, vnovič ob 20.15. Francija s svojim Courchevelom prireja poletno veliko nagrado za smučarske skakalke, Urša Bogataj, Nika Križnar in druščina bodo spet merile visoko. V Chorzowu na poljskem jugu se bo po zadnjem SP atletska smetana zbrala na mitingu diamantne lige.

V Ljudskem vrtu si bodo komaj dobro oddahnili od četrtkovega evropskega večera, že je na vrsti v nedeljo največji slovenski nogometni derbi – tekma med Mariborom in Olimpijo bo ob 20.15. Pred tem se bosta na zadnji dan tedna pomerila Radomlje in Mura (17.30). živahno bo še naprej v nemškem in angleškem prvenstvu (v slednjem bo ob 17.30 štartal branilec lovorike Man City pri West Hamu), začenja se tudi elitna španska liga. Po dolgem času se bodo oglasili motorji svetovnega prvenstva, ob 14. uri bo dirka za VN Velike Britanije v Silverstonu. V Jyväskylläju na Finskem bodo sklenili reli, v Washingtonu teniška turnirja, v Courchevelu pa ženski skakalni vikend.

Tim Gajser pa bi si lahko na Švedskem že zagotovil peti naslov svetovnega prvaka v motokrosu.