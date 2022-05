Coldenhoff najboljši v kvalifikacijah, Gajser po padcu 11.

Vodilni dirkač v seštevku svetovnega prvenstva v motokrosu v elitnem razredu MXGP Tim Gajser je v sobotnih kvalifikacijah v španskem Intu Xanaduju Arroyomolinosu končal na 11. mestu, potem ko je na začetku padel. Najboljše izhodišče si je privozil Nizozemec Glenn Coldenhoff. Gajser je v Španijo prišel z željo po izboljšanju dosežka na prejšnji dirki, kjer je na Sardiniji prvič v sezoni ostal brez stopničk, zaradi bolezni in izčrpanosti je bil takrat le sedmi.

A tudi v soboto ni šlo vse po načrtih, saj je padel in zdrsnil daleč v ozadje, se potem z 19. mesta sicer še prebil naprej, toda višje od 11. mesta ni mogel. Na prvih treh mestih so končali Coldenhoff, Španec Jorge Prado in Francoz Maxime Renaux. Gajser je sicer trdno prvi v seštevku sezone, pred deveto postajo ima 367 točk, Renaux 288, Švicar Jeremy Seewer, v soboto je bil peti, pa 264.

V šibkejšem razredu MX2 je bil v kvalifikacijah najboljši Francoz Tom Vialle pred Belgijcem Jagom Geertsom, tretji je bil Nemec Simon Längenfelder. Slovenski predstavnik Jan Pancar je kvalifikacije končal na 12. mestu.

Prva vožnja VN Španije v razredu MXGP bo v nedeljo na sporedu ob 14.15, druga pa ob 17.10. V razredu MX2 bosta vožnji uro prej, od 13.15 in 16.10.