Črnogorci prekosili same sebe, vidna vloga v Podgorici pripada Slovencu

V nadaljevanju preberite

Bojazen, da prireditelji judoističnega prvenstva stare celine v Podgorici, sploh prvega v Črni gori, ne bodo kos zahtevni nalogi, je bila povsem odveč. Organizatorji so prekosili same sebe in z izvedbo tekmovanja presenetili vse po vrsti. Niti starejši novinarji, ki poročajo o tej japonski olimpijski borilni panogi, ne pomnijo, kdaj so bili nazadnje na tako dobro pripravljenem prvenstvu. Črnogorski prireditelji so se resnično potrudili in tekmovanje v športni dvorani Morača, na katero se bo zastor spustil po današnjih ekipnih bojih, od uvodnega dne naprej vodili brez večjih zapletov.