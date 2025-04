Lubjana (še) premočna za Ljubljančanko, Kaja bo danes pomagala Kaji

V nadaljevanju preberite:

Kaja Kajzer, lanska evropska podprvakinja v kategoriji do 57 kilogramov, je potrebovala več minut, da je prebolela prvo razočaranje po zgodnjem slovesu od judoističnega prvenstva stare celine v Podgorici. Že v uvodnem dvoboju polsrednje kategorije (do 63 kg) jo je namreč izločila avstrijska reprezentantka Lubjana Piovesana in jo spravila v slabo voljo. Čeprav ji žreb ni bil naklonjen, si je vendarle želela pustiti vidnejši pečat v dvorani Morača. Slovensko zastopstvo je tako po dveh tekmovalnih dneh še brez zmage. Ali lahko to spremenita oziroma prekineta Kaja Schuster (do 70 kg) in Nace Herkovič (do 81 kg), ki bosta naše barve v črnogorski metropoli branila danes? Kaj od svojega nastopa pričakuje nadarjena judoistka Bežigrada? Kakšne načrte ima zdaj Kajzerjeva?