Z Andrejino pomočjo po odmeven dosežek tudi v Podgorico

V nadaljevanju preberite:

V znameniti športni dvorani Morača v Podgorici se bo jutri dvignil zastor nad 74. evropskim prvenstvom v judu, na katerem si bo prizadevalo svoje kože čim dražje prodati pet Slovencev. Med njimi s Kajo Kajzer (do 63 kg) in Kajo Schuster (do 70 kg) dve reprezentantki prihajata iz bežigrajskega kluba, v katerem nad njima – tako kot tudi nad olimpijsko prvakinjo Andrejo Leški (do 63 kg) – kot trener bedi Luka Kuralt. Kaj je mladi ljubljanski strokovnjak povedal o njuni zdajšnji pripravljenosti, kako je zadovoljen z začetkom letošnje sezone, kaj pričakuje od prvenstva stare celine v glavnem mestu Črne gore, kdaj se bo na tekme vrnila Leškijeva, kakšne načrte ima z Martinom Hojakom ...?