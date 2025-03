Čurin Praprotnik napovedal dober dan za slovensko atletiko

Anej Čurin Prapotnik, član ptujskega atletskega kluba, se je z najboljšim dosežkom kariere uvrstil v polfinale dvoranskega evropskega prvenstva v nizozemskem Alpedoornu, ki bo zvečer ob 19.10. V prvem krogu teka na 60 m je bil v tretji skupini tretji s 6,61 sekunde in se je po mestih neposredno uvrstil v nadaljevanje s skupno devetim časom.

»Končno je napočil čas za tak tek, ki pa se ga povsem ne spomnim, zato bom moral pogledati posnetek. Osebni rekord, po to sem prišel in se uvrstil tudi v polfinale. Smo pa ponavljali start, malo so se mi v tistem čakanju osušila usta. V glavi sem si pred nastopom začrtal točno tak tek, kot sem ga napravil. Želel sem, da mi tekmeci ne uidejo, da moram biti zraven od starta za dober izid. V drugem delu sem se sprostil in sem tudi nekoliko pridobil v primerjavi z ostalimi,« je misli strnil Čurin Prapotnik.

Po prihodu v cilj je v izteku ob blazini potem začel šepati. »Priletel sem v blazino in si ob tem nekoliko zvil gleženj. Boli me še vedno, upam, da je vse v redu. Polfinale in osebni rekord sem dosegel, v naslednjem teku ga želim še izboljšati,« je dodal slovenski sprinter.

Predzadnji dan prvenstva bosta nastopili še obe slovenski favoritinji za najvišja mesta. Tina Šutej bo v finalu skoka s palico branila srebro s prejšnjega prvenstva pred dvema letoma v Istanbulu. Tekma se bo bo začela ob 19.35. V polfinalu na 800 m bo ob 19.53 tekla Anita Horvat, druga slovenska branilka srebra.