Tadej Pogačar, kandidat za oskarja brez možnosti

Ta teden je bilo jasno, kdo se bo potegoval za jubilejno, 25. najprestižnejšo športno priznanje laureus. Kdo bodo zmagovalci v različnih kategorijah, bo znano 21. aprila v Madridu, prve športne oskarje pa so podelili leta 2000 v Monte Carlu.

V moški konkurenci je med petimi kandidati tudi Slovenec, nesporni kolesarski kralj Tadej Pogačar. Drugi so atlet, švedski skakalec v višino in olimpijski prvak ter svetovni rekorder Armand Duplantis, francoski plavalec in štirikratni olimpijski prvak Léon Marchand, nizozemski štirikratni zaporedni svetovni prvak v formuli 1 Max Verstappen ter španski teniški igralec Carlos Alcaraz. Da slednji, domači matador Alcaraz, ki ni niti številka 1 med svojimi kolegi, ne sodi v to kategorijo, je najbrž jasno tudi športnim laikom. Zamenjal je resničnega teniškega junaka leta 2024, »nenamernega« dopinškega prevaranta Jannika Sinnerja.