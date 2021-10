Današnja 30-letnica? Nadaljujmo trend, ki prinaša vrhunske rezultate

V nadaljevanju preberite:

Slovenski športniki so doslej osvojili 45 kolajn na olimpijskih igrah. To je pravšnje izhodišče za pogovor s predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenija - Združenja športnih zvez Bogdanom Gabrovcem o prihodnosti slovenskega športa. Prav danes namreč OKS praznuje 30 let svojega delovanja. Preberite, kaj meni o tej prehojeni poti Gabrovec, kaj razkriva o njenih začetkih, sodelovanju s predhodnikom Janezom Kocijančičem in izzivih za svojega naslednika. Naslednje leto bodo namreč volitve predsednika, ostra volilna kampanja pa se je že začela.